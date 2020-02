AdUX : en nette hausse après les annonces

(Boursier.com) — AdUX grimpe de 4,6% à 1,94 euro ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 2019 s'est élevé à 7,4 millions d'euros, contre 6,8 millions d'euros (+9%) au quatrième trimestre 2018 (après retraitement des activités cédées en fin d'année 2018).

L'augmentation du chiffre d'affaires de 0,6 million d'euros s'explique par la croissance soutenue de la filiale Quantum et le retour à la croissance d'Admoove. L'activité de social marketing Adpulse a continué de décroitre mais son poids relatif dans l'activité du groupe est désormais limité. Grâce à ce rebond global de l'activité au quatrième trimestre, l'EBITDA du groupe sur cette période est positif à hauteur de 1 million d'euros.

Sur l'année, le chiffre d'affaires s'est établi à 24,7 millions d'euros contre 26,3 millions d'euros en 2018, en baisse de -6%. Du fait du redressement opéré à partir du troisième trimestre, d'une gestion rigoureuse de ses marges et de ses coûts ainsi que des performances de fin d'année, l'EBITDA annuel repasse en positif à hauteur de 0,1 million d'euro.

Nouvelle gouvernance

Par décision du 31 janvier 2020, le Conseil d'administration a décidé de nommer Salih Hikmet Cosgun Directeur Général de la société AdUX en remplacement de Cyril Zimmermann. Le Conseil d'administration a vu également sa composition évoluer et sera désormais composé de 3 membres : Madame Kyra Steegs représentante d'Azerion, Madame Catharina Hillström, administrateur indépendant, et M. Trond Dale, administrateur indépendant. Le conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration. M. Trond Dale a ainsi été désigné Président du Conseil d'administration.

Le nouveau management et le Conseil d'administration comptent poursuivre le travail de redressement entrepris en 2019 dans la continuité de la stratégie telle qu'exposée dans le prospectus visé par l'AMF le 5 décembre 2019 sous le numéro 19-561. Concernant la stratégie, Azerion Holding B.V. a confirmé à la société ses intentions, notamment quant à la poursuite de la stratégie, telles qu'exprimées dans la déclaration susvisée...

Portzamparc parle d'une publication "encourageante après plusieurs trimestres compliqués marqués par le repositionnement de l'activité dans un contexte de marché difficile... Les difficultés des derniers trimestres (décroissance liée à la perte d'un gros contrat en Suède, besoins de financement, impact de la RGPD) semblent s'améliorer". De quoi rester malgré tout assez prudent, "compte-tenu de la situation financière qui reste fragile". L'analyste reprend cependant le suivi de la valeur avec un objectif de cours à 2 euros et une recommandation à 'Conserver'.