AdUx : Cyril Zimmermann dilué

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 31 décembre 2019 par l'AMF, M. Cyril Zimmermann a déclaré à l'autorité française de marché avoir franchi en baisse, le 24 décembre 2019, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société de droit belge SPRL Cyril Zimmermann qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de la société AdUx et détenir, directement et indirectement, 241.513 actions AdUx représentant 434.933 droits de vote, soit 3,85% du capital et 6,64% des droits de vote de cette société spécialisée dans les prestations de publicité digitale. Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société, a indiqué par ailleurs le déclarant à l'Autorité des marchés financiers.