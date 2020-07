AdUX cède Admoove Sweden

AdUX cède Admoove Sweden









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AdUX annonce la vente de sa filiale Admoove Sweden pour 315 KE. Le prix sera réglé par voie de compensation de la dette d'AdUX vis-à-vis de son ancienne filiale à hauteur de 305 KE. AdMoove Sweden a été cédée à ANTLIA Investments B.V. pour 315.000 euros dont 10.000 euros seront payés en numéraire et 305.000 euros réglés par compensation de la dette d'AdUX vis-à-vis de son ancienne filiale. L'activité de cette filiale avait chuté de façon très importante et était devenue déficitaire à la suite de la perte de son principal contrat pendant l'été 2018. Cet évènement avait conduit à la dépréciation de la totalité de la survaleur attachée à cette activité dans les comptes du groupe en 2018. Au premier trimestre 2020, AdMoove Sweden n'était pas revenue à la rentabilité et a réalisé environ 0,2 ME de chiffre d'affaires. Cette cession s'inscrit dans la volonté du groupe de retrouver la rentabilité en se concentrant sur ses activités principales dans les pays où il a la taille critique.

ANTLIA Investments B.V. étant détenue par un actionnaire de Azerion Holding B.V. qui est elle-même l'actionnaire majoritaire d'AdUX, cette opération avec une partie liée a été approuvée par le Conseil d'administration d'AdUX sur la base d'un rapport d'évaluation rédigé par un analyste indépendant. Cette opération sera mentionnée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées qui sera présenté aux actionnaires lors de la prochaine AG.