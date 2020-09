AdUX annonce sa cotation secondaire sur Euronext Amsterdam

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AdUX S.A., spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur, annonce le succès de sa demande de cotation secondaire de ses titres sur Euronext Amsterdam en complément de sa cotation sur Euronext Paris.

La cotation sera effective à partir du vendredi 4 septembre 2020 avec le code mnémonique "ADUX". AdUX n'émettra pas de nouvelles actions à l'occasion de cette cotation secondaire.

Le résumé du prospectus en date du 2 septembre 2020 concernant la cotation secondaire est disponible sur le site internet de AdUX.

AdUX est présente aux Pays-Bas depuis 2018 et le siège social de son principal actionnaire, Azerion Holding B.V., qui détient 52,77% des droits de vote de AdUX, est situé aux Pays-Bas. Cette cotation secondaire à Amsterdam souligne l'intention de AdUX de renforcer sa position sur le marché néerlandais et la valeur stratégique des Pays-Bas pour AdUX. Cette cotation secondaire va permettre à AdUX, grâce au bassin d'investisseurs internationaux de Euronext Amsterdam, d'étendre et de diversifier son actionnariat.

ING Bank N.V. a agi en qualité d'agent de cotation pour cette opération.