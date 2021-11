AdUx : +10% !

(Boursier.com) — Le titre AdUx monte de près de 10% ce matin, à 2,37 euros, en bourse de Paris, alors que le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre a progressé de 31% et s'élève ainsi à 6 Millions d'euros, contre 4,6 ME au troisième trimestre 2020. La marge brute augmente quant à elle de +39%, ce qui permet de dégager un EBITDA positif à hauteur de 0,8 million d'euros sur le troisième trimestre.

Sur 9 mois, l'activité a grimpé de +21% et l'EBITDA s'est nettement amélioré pour atteindre 1,2 million d'euros contre -0,2 million d'euros sur la même période en 2020. La reprise notable au cours du premier semestre 2021, confirmée par une bonne dynamique au T3, démontre que "la société s'adapte au contexte actuel et aux besoins des annonceurs en adaptant ses offres et ses produits".

Malgré une faible visibilité sur la situation sanitaire et ses impacts sur les mois à venir, le groupe "est confiant et devrait rester sur la même dynamique de croissance jusqu'à la fin de l'année 2021".

"Notre scénario 2021 apparaît désormais trop conservateur" estime Portzamparc qui relève ses estimations de chiffre d'affaires à 22 ME +22,6% (vs 21 ME +17% précédemment) et d'EBITDA à 2,2 ME, soit un taux de marge de 10% (vs 1,5 ME et taux de marge de 7,1% précédemment). "Nous relevons en conséquence notre objectif de 2,3 à 2,7 euros et passons de 'Renforcer' à 'Acheter'" conclut l'analyste. De son côté, GreenSome Finance a ajusté son objectif de 3,23 à 3,46 euros.