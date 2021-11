Adthink signe un contrat cadre avec Grenoble EM

(Boursier.com) — Adthink annonce la signature d'un contrat cadre annuel avec Grenoble Ecole de Management, renouvelable trois fois. Grenoble EM a signé avec Adthink un contrat de 1 an, reconductible 3 fois soit une collaboration potentielle de 4 ans, pour être accompagnée dans la diffusion de ses campagnes programmatiques en France et à l'international, en rich media, vidéo et audio sur tous supports, y compris l'affichage digital urbain (DOOH). L'objectif pour GEM est d'augmenter sa notoriété et promouvoir ses programmes et ses événements. Adthink pilotera une dizaine de campagnes par an ainsi que des campagnes ponctuelles événementielles.

Une première action sera menée dès le 4 décembre avec les Journées Portes Ouvertes à Grenoble. Pour faire connaître l'événement, Adthink exploitera le display et l'audio tout en tirant parti des données de ciblage personnalisé et contextuel afin de s'adresser aux étudiants et à leurs parents.