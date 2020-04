Adthink : retour à un EBITDA équilibré

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adthink publie des résultats en nette amélioration au 31 décembre 2019. L'exercice est marqué par une progression significative de la marge brute et par un retour à la rentabilité opérationnelle malgré le recul du chiffre d'affaires. Après avoir centré ses efforts sur la rentabilité, Adthink se concentre en 2020 sur le développement de ses activités avec des indicateurs favorables liés à la diversification de ses services. L'impact de la crise sanitaire et potentiellement économique liée à la pandémie de COVID-19 reste cependant incertain.

Tel qu'annoncé le 7 février dernier, Adthink a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,1 ME sur l'exercice 2019 (2018 : 11,96 ME), en recul sous les effets du ralentissement de certaines activités publicitaires, de la neutralisation d'inter-contrats et d'une base 2018 intégrant un trimestre d'activité d'IT News Info.

La société renoue avec la rentabilité, générant un EBITDA positif de 0,05 ME au 31 décembre 2019, comparativement à -0,40 ME sur l'exercice précédent.

Après dotations et reprises aux amortissements et provisions pour un montant de -0,15 ME, le? résultat d'exploitation est proche de l'équilibre à -0,10 ME contre une perte d'exploitation de-0,89 ME au 31 décembre 2018.

Le groupe enregistre un résultat exceptionnel de -0,80 ME, constitué principalement d'un reliquat de charges de restructuration et de dépréciations sur l'arrêt d'activités.

Le résultat net part du groupe au 31 décembre 2019 ressort à -1,10 ME comparativement à une perte nette de -2,76 ME au 31 décembre 2018.

Au bilan, les capitaux propres s'élèvent à 3,57 ME à fin 2019. La trésorerie est de 0,73 ME et l'endettement financier brut s'établit à 1,81 ME (2018 : 1,84 ME), soit un endettement financier net de 1,08 ME.