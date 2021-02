Adthink : nomination de Nicolas Lehé

(Boursier.com) — Adthink annonce la nomination de Nicolas Lehé au poste de Chief Revenue Officer (CRO) de la société. Il occupait le poste de directeur de la plateforme d'affiliation depuis 5 ans et conserve cette responsabilité. Il cumule 13 ans d'expérience de l'affiliate marketing, notamment dans l'industrie du igaming au sein de The Stars Group (NASDAQ:TSG, TSX:TSGI) et de Chiligaming, fondé par le lyonnais Alexandre Dreyfus et acquit par Bally, maintenant Scientific Games (NASDAQ:SGMS). Son expertise et son réseau lui ont permis de développer la plateforme d'affiliation de Adthink qui affiche +37 % de croissance en 2020.

"Nicolas a une profonde compréhension des métriques et leviers de l'affiliate marketing, du media buy et plus généralement des produits de distribution digitale B2C", a déclaré Jonathan Métillon, PDG du groupe. "Il a démontré sa capacité de résilience et de développement de la croissance dans un environnement complexe. C'est dans ce contexte que Nicolas va maintenant piloter les nouveaux relais de croissance B2C de Adthink. Sa nomination fait partie d'un effort continu visant à tirer parti de la dynamique actuelle de Adthink. Il sera responsable de la conduite des efforts pour identifier de nouvelles sources de revenus et faire évoluer l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance."

"L'équipe a fait un travail formidable pour faire progresser l'entreprise. J'ai hâte de jouer un rôle clé dans l'accélération de cette croissance via l'expansion de nos opérations sur de nouveaux marchés tout en renforçant les relations avec nos clients et partenaires existants", a déclaré Nicolas Lehé.