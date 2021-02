Adthink : Jonathan Métillon nommé PDG

(Boursier.com) — Adthink a annoncé la nomination de Jonathan Métillon au poste de président-directeur général de la société à compter du 5 janvier 2021. M. Métillon occupait le poste de directeur de l'innovation depuis 3 ans lorsqu'il a été nommé directeur général délégué en janvier 2020, en compagnie de M. Sébastien Balestas, directeur général délégué à la tête de la branche Agence. Au cours d'une année bouleversée par la pandémie, M. Métillon a achevé la restructuration du groupe et initié un repositionnement vers des marchés toujours en croissance tout en limitant la dépendance aux budgets publicitaires, très impactés sur certains secteurs. Il succède à Sylvain Morel pour la présidence et Bertrand Gros pour la direction générale. Fondateurs du groupe créé en 2001, ils poursuivront leur collaboration en tant que conseiller marketing & stratégique et directeur monétique respectivement, tout en conservant un statut d'administrateur.

Adthink a présenté une résistance notable face à la crise avec un chiffre d'affaires de 5,14 ME au premier semestre 2020, soit un recul limité de 2% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent et une forte progression de la rentabilité avec un résultat d'exploitation de 0,70 ME. Adthink publiera son CA annuel le 9 février à l'ouverture du marché.