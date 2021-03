Adthink implémente Coinbase Commerce

Adthink implémente Coinbase Commerce









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adthink grimpe vers les 2 euros ce matin, en hausse de près de 20%. Le groupe a en effet implémenté Coinbase Commerce, qui permet aux commerçants du monde entier d'accepter les paiements en monnaie cryptographique de manière entièrement décentralisée. Dans le cadre de ses activités B2C, Adthink étend ses capacités monétiques et diversifie ses modes de paiement proposés, en plus des réseaux Cartes Bancaires en France et Visa, Mastercard et American Express à l'international ainsi que des paiements mobiles, en direct opérateurs.

Lorsqu'ils sont implantés avec un contrôle décentralisé, les cryptoactifs fonctionnent avec une technologie de base de données distribuée, typiquement une blockchain, ou chaîne de blocs, permettant le stockage et la transmission d'informations sans organe de contrôle. Dans le cas d'une cryptomonnaie, il s'agit d'une base de données publique de transactions financières. Adthink accepte notamment Bitcoin, la première technologie de cryptomonnaie décentralisée, lancée en 2009.

Coinbase, fondé en 2012, est la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaie aux États-Unis et sert environ 43 millions d'utilisateurs, stockant 90 milliards de dollars d'actifs. Coinbase Commerce pour les marchands a été lancé en 2018 et a annoncé il y a un an avoir facilité plus de 200 millions de dollars de transactions. Coinbase a annoncé le 25 février son intention d'entrer en bourse, au Nasdaq.