Adthink : évolution de la Gouvernance

(Boursier.com) — Le 2 janvier 2020, le Conseil d'Administration de Adthink a nommé Sébastien Balestas et Jonathan Métillon Directeurs Généraux Délégués.

Le Directeur Général de Adthink, Bertrand Gros, transfère la responsabilité des opérations à M. Balestas et M. Métillon. Les co-fondateurs, M. Gros et Sylvain Morel, Président Non-exécutif, conservent leurs sièges au Conseil d'Administration et continuerons à conseiller les directeurs sur la stratégie globale.

MSc de Skema business school, Sébastien Balestas développe des activités digitales depuis 2007, en commençant par New York puis Shanghai où il a piloté le développement international de Avazu, une plateforme de publicité programmatique. Il rejoint Adthink en 2015 et dirige la branche Agence, intégrant un trading desk pour les annonceurs et une régie publicitaire pour les éditeurs.

Entrepreneur et manager du digital marketing pendant 20 ans, Jonathan Métillon a été Chief Revenue Officer chez Teads avant de rejoindre Adthink en 2013. En tant que Directeur de l'Innovation, il a conçu les Adthink Labs et gère désormais la branche Monétisation, qui comprend des solutions de génération de trafic et des services à valeur ajoutée, apporteurs de revenus récurrents.

Bertrand Gros, Directeur Général, a déclaré : "Je suis très heureux que deux piliers expérimentés de Adthink prennent les commandes. Sur la base de leur vaste expérience et expertise complémentaire, je leur fais pleinement confiance pour poursuivre l'effort de ramener l'entreprise à la croissance en mettant en place une stratégie adaptée au marché, avec une exécution rapide et efficace."

Sébastien Balestas, Directeur Général Délégué, a déclaré : "C'est avec la volonté de renforcer le positionnement de notre Agence sur le marché des martechs et avec l'ambition d'accompagner Adthink dans l'internationalisation de son business que je suis fier de relever ce nouveau challenge. Notre unique objectif doit rester la satisfaction de nos clients et nous poursuivrons nos efforts en les plaçant au centre de nos priorités. Le pôle Agence de Adthink a démontré sa valeur lors des exercices précédents en renouant avec l'innovation technique et la rentabilité économique. Adthink est aujourd'hui plus agile, plus rapide dans ses prises de décisions et bénéficie d'une expertise complète, portée par ses talents"

Jonathan Métillon, Directeur Général Délégué, conclut : "Le succès mondial des services et médias digitaux aux entreprises et aux consommateurs est immense et Adthink possède toutes les connaissances et la technologie nécessaires pour rebondir dessus. De plus, notre approche quantitative et automatisée de la génération de trafic est essentielle pour nous développer sur n'importe quel marché. Nous avons traversé des périodes difficiles dans des secteurs en consolidation, mais Adthink est désormais plus efficace pour s'adapter et tirer parti de toutes les opportunités pour renouer avec la croissance."

Adthink publiera vendredi 7 février 2020 à la clôture des marchés son chiffre d'affaires annuel 2019...