Adthink et Atayen s'allient pour monétiser les réseaux sociaux grâce à la blockchain

(Boursier.com) — Adthink , spécialiste français du smart digital advertising, et Atayen, éditeur américain d'applications marketing, forment un partenariat stratégique pour monétiser les réseaux sociaux grâce à la blockchain. A cette occasion, Adthink a acquis le premier NFT Agency Early Adopter, limité à cinq exemplaires, permettant d'exploiter les fonctionnalités SaTT exclusivement réservées aux agences de publicité.

Adthink va proposer aux marques de profiter de bassins d'influenceurs sur les réseaux sociaux tels que Twitter, YouTube, Facebook et Instagram pour diffuser leurs messages.

Avec le jeton cryptographique SaTT (Smart Advertising Transaction Token), Adthink et Atayen souhaitent combler le fossé entre les créateurs de contenus sur les réseaux sociaux et les annonceurs. Adossée au token SaTT, la plateforme applicative décentralisée (DApp) SaTT permet à quiconque de monétiser sa présence sur les réseaux sociaux et d'être rémunéré grâce à un smart contract, ou contrat intelligent, selon les performances de ses publications.

Le concept de bassins publicitaires, ou Ad Pools, proposé par SaTT, en conjonction avec le farming de réseaux sociaux, permet aux marques de récompenser les créateurs avec facilité et transparence, et en retour, d'augmenter la valeur de leur marque.

Plusieurs campagnes sont déjà en cours, notamment sur Twitter avec une rémunération de 4 SaTT par affichage, soit $12 CPM et sur YouTube de 10 SaTT par affichage, soit $30 CPM, niveaux de rémunération basés sur une valeur du jeton SaTT de $0.003 USD. En une semaine, la valeur du SaTT a augmenté de plus de 100%. Le SaTT est listé sur plusieurs grandes places de marchés de cryptomonnaies telles que HitBTC, Bitcoin.com, Bittrex Global, Digifinex, Uniswap et PancakeSwap.

Le whitepaper, ou livre blanc, du SaTT a été publié en 2018 et a reçu une opinion légale favorable des cabinets Luther et BCA Solutions. Atayen a reçu le soutien financier de plusieurs investisseurs dont Kima Ventures, co-fondé par Xavier Niel, fondateur de Free, opérateur d'accès Internet majeur en France. Finalisée en 2020, l'offre initiale de jetons (ICO) du SaTT a permis de lever 7,1 millions de dollars.

Adthink et Atayen vont ensemble adresser le marché global du marketing d'influence, évalué à 13,8 Milliards de dollars, en croissance de +37% en 2021. Ce marché s'inscrivant lui même dans celui de la publicité numérique, qui représentera plus de 500 milliards de dollars en 2022.

La solution SaTT est compatible avec les réseaux YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et proposera bientôt TikTok, Snapchat et LinkedIn. Adthink offre déjà la possibilité de diffuser des publicités sur ces réseaux, mais SaTT vient compléter l'offre en créant un lien entre les influenceurs et les annonceurs sur ces plateformes, permettant de diffuser les messages au coeur des contenus plutôt que depuis des espaces publicitaires réservés, de plus en plus ignorés voire bloqués par les utilisateurs. De plus, le message de l'annonceur bénéficie de l'approbation et de la notoriété de l'éditeur. Grâce à sa décentralisation par la blockchain, SaTT permet de réduire la dépendance des créateurs aux plateformes de réseaux sociaux en proposant une alternative à leur systèmes de monétisation intégrés ; lorsqu'il en existe. SaTT ajoute ainsi un canal de revenu fiable, protégé de la "démonétisation".

Avec la blockchain en tant que tiers de confiance connectés aux "oracles" qui permettent aux contrats intelligents de ne pas être limités aux informations internes à la blockchain et d'accéder à des informations extérieures, Adthink garantit aux annonceurs un cadre de diffusion premium et sans fraude, un ciblage précis et des rapports simples et compréhensibles, afin d'assurer un maximum d'efficacité aux budgets publicitaires.