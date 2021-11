Adthink dopé par les annonces

(Boursier.com) — Adthink s'enflamme de 70% à 1,63 euro ce mercredi dans un volume massif. Le spécialiste français du digital marketing a annoncé en effet "la signature de près d'une dizaine de contrats cadres, étant susceptibles de représenter un potentiel cumulé de plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en base annuelle". Depuis la rentrée de septembre, Adthink dit avoir constaté une forte traction commerciale, en particulier sur son offre à la performance et a enregistré plusieurs commandes de campagnes direct marketing en Europe, majoritairement auprès de nouveaux clients. Ces campagnes seront délivrées progressivement sur 12 mois en exploitant toute l'expertise de ses équipes et la puissance de ses outils de traçage sans cookie compatibles RGPD et de défense contre la fraude.