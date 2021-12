Adthink devient NFTY

(Boursier.com) — Adthink annonce son projet de changement de raison sociale pour devenir NFTY. Prononcée "Nifty" en anglais, qui signifie "particularly skilful and effective" ou "particulièrement habile et efficace", cette nouvelle marque évoque d'abord toute l'expertise de l'entreprise, acquise en 20 ans, mais aussi assoit son repositionnement sur les marchés porteurs des nouvelles technologies décentralisées, dont les NFT et la blockchain en général. A cette occasion, Adthink a lancé un nouveau mini-site web à l'adresse nfty.inc.

Après avoir annoncé de nouveaux services de marketing NFT et un nouveau partenariat blockchain avec Atayen, Adthink confirme sa vision de la transformation digitale qui s'opère ainsi que son positionnement auprès des marques pour les accompagner dans l'âge des NFT : innovation produit, développement, publicité digitale et monétisation. Ces nouveaux services pourraient être générateur de croissance additionnelle en permettant de s'adresser à des marques majeurs et internationales, avec des commandes moyennes plus importantes et des prestations récurrentes, dans un marché à forte demande mais faible compétition.

Adthink modifiera définitivement sa raison sociale le 11 janvier 2022. En parallèle, Euronext a confirmé la réservation pour Adthink d'un nouveau symbole mnémonique, 'ALNFT', qui remplacera ALADM, actif depuis son introduction boursière en 2007. Le pôle Agence du groupe continuera d'utiliser la marque Adthink et un nouveau site web lancé en 2021 présente ses services et son actualité.