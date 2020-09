Adthink bénéficiaire au 1er semestre

Adthink bénéficiaire au 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adthink a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5,14 ME au 30 juin 2020, soit un recul très contenu de seulement -2,12 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Adthink a continué ses efforts d'optimisation et de rationalisation et affiche un EBITDA positif à hauteur de 0,67 ME au 30 juin 2020,en nette amélioration par rapport à -0,06 ME au 30 juin 2019.

Le résultat d'exploitation de Adthink atteint 0,70 ME à la clôture du semestre, comparativement à une perte d'exploitation de -0,13 ME au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette performance reflète le succès des restructurations opérées fin 2019 couplée à une variabilisation des charges fixes qui s'est concrétisée par une réduction de 35 % de la masse salariale.



Adthink renoue avec les bénéfices, générant un résultat net de 0,59 ME au 30 juin 2020 contre une perte nette de -0,21 ME au premier semestre 2019.