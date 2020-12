Adthink annonce l'acquisition de la startup OBRGN

(Boursier.com) — Adthink annonce l'acquisition de la startup OBRGN, spécialiste du web marketing notamment sur Facebook et en vidéo. Diversifiée en 2020 dans la distribution B2C avec plus de 40.000 clients aux USA, le nouveau service prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 2 ME pour 2020. Adthink accélère ainsi son internationalisation et le développement de sa plateforme numérique globale de distribution aux consommateurs en absorbant 100% d'une startup française "en hyper-croissance sur le marché américain du divertissement".

La plateforme digitale, développée au sein des Adthink Labs cette année, se positionne sur les marchés en croissance des contenus et services digitaux premium (vidéo, musique, ebooks, jeux vidéo, apps, etc.) et du e-commerce. L'acquisition de OBRGN renforce la capacité d'Adthink à distribuer des services numériques et physiques sur le marché B2C. Cette acquisition permettra également d'augmenter les savoir-faire indispensables et à forte valeur ajoutée, notamment l'optimisation de campagnes publicitaires vidéos sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Pinterest, Snapchat et TikTok. "Restructuré, le groupe a annoncé une forte progression des résultats au premier semestre et des projets commerciaux stratégiques sur les mois à venir. Adthink continue de poursuivre son objectif de retour à la croissance", conclut le groupe.