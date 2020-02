Adthink a publié un chiffre d'affaires consolidé de 10,02 ME au 31/12

Adthink a publié un chiffre d'affaires consolidé de 10,02 ME au 31/12









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adthink (ALADM) publie un chiffre d'affaires consolidé de 10,02 ME pour son exercice clos le 31 décembre 2019 (contre 11,98 ME en 2018). L'année 2019 a été principalement marquée par le ralentissement de certaines de ses activités publicitaires, par l'acquisition et la consolidation de Alsine au 1er janvier 2019 et par des effets encore perceptibles du changement de périmètre initié depuis 3 ans.

Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Adthink s'établit à 10,02 ME, en recul de 2 ME par rapport à celui de 2018 :

Sur le périmètre des solutions publicitaires (hors activités de monétisation de Alsine), Adthink rencontre une baisse significative de l'activité de 3 MEUR dont la moitié est liée à l'annulation d'intercontrats sur Alsine qui était auparavant client de l'Affiliate Network.

Comme annoncé dans le communiqué du 4 avril 2019, sur la pleine année 2019, les activités de Alsine, acquises par Adthink le 1er janvier 2019, ont contribué à 1,5 ME de chiffre d'affaires additionnel. Adthink valide sa décision stratégique d'acquisition de Alsine. Cependant, suite à une croissance très inférieure courant 2019 par rapport aux perspectives internes espérées au moment de l'acquisition, un changement de management et d'organisation a été opéré lors du dernier trimestre 2019. Une forte réduction de charges fixes a été également réalisée. Restructurée, Alsine projette une croissance à deux chiffres pour 2020.

Enfin, cette variation de CA intègre un reliquat d'effet de périmètre lié à la cession de IT News Info le 31 mars 2018 conformément à la stratégie de cession des activités d'édition (IT News Info avait contribué à hauteur de 0,5 ME à l'activité en 2018).

Jonathan Métillon, Directeur général délégué, précise : "Le niveau d'activité est loin des objectifs fixés pour l'exercice 2019. La diminution du chiffre d'affaires généré par l'Affiliate Network explique en grande partie le repli global de l'activité. Cette diminution s'expliquant elle-même par une acquisition stratégique. Cet exercice est par ailleurs contrasté par le dynamisme de nos solutions telles que les Adthink Labs, les Comparateurs et l'Agence. Nous sommes confiants pour les prochains exercices car Adthink, en plus de son expérience du digital marketing, possède la structure et tous les outils pour renouer avec une croissance rentable."

Sébastien Balestas, Directeur général délégué, ajoute : "L'exercice 2019 avait pour objectif premier de renouer avec l'équilibre financier ; équilibre qui semble se profiler. Le challenge pour Adthink en 2020 sera d'allier croissance et rentabilité. Le lancement et la consolidation des nouveaux produits de Adthink seront le moteur de cette feuille de route que nous nous fixons. Les perspectives sont encourageantes même si les règles du marché se complexifient. Adthink a démontré à de nombreuses reprises sa capacité à rebondir et à repenser son business model. Ces travaux sont en oeuvre, ce qui nous donne confiance en l'avenir et les moyens d'atteindre cet objectif."

Les résultats annuels 2019 de Adthink seront publiés le 2 avril 2020 avant l'ouverture des marchés.