Adthink : 20% de croissance pro forma

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adthink publie son chiffre d'affaires 2020 et affiche une croissance de 20% du chiffre d'affaires pro forma et de plus de 2% du chiffre d'affaires consolidé. Le groupe s'engage dans une nouvelle phase de croissance, se renforce face à la crise et nomme de nouveaux CEO et CRO. C'est dans un contexte de crise économique liée à une pandémie mondiale que le groupe Adthink a su montrer sa capacité à rebondir. En se restructurant, se diversifiant et se repositionnant, l'entreprise a pu tenir son engagement de revenir à la croissance avec un chiffre d'affaires consolidé en progression de +2% sur l'ensemble de l'exercice et en croissance organique de +1% et ce malgré ce contexte particulièrement défavorable. Le CA consolidé se monte à 10,3 ME et le CA pro forma à 12,1 ME.

L'acquisition de OBRGN, start-up e-commerce, a permis de poser les bases d'un des nouveaux leviers de croissance pour 2021, le online retail. Avec un chiffre d'affaires réalisé presque en totalité aux USA, le développement de ce nouveau pôle est immédiatement international. Combinant le savoir-faire acquis et la plateforme de distribution numérique Expand développée par les Adthink Labs, plusieurs nouvelles boutiques et produits seront lancés courant T1 2021, sous la direction de son nouveau Directeur des Revenus, Nicolas Lehé, qui apporte 13 ans d'expérience provenant notamment de PokerStars et ChiliPoker.

Jonathan Métillon, Président-Directeur Général de Adthink, précise : "D'autres investissements sont prévus, notamment dans les services par abonnement, avec de nouvelles technologies OMS (Order Management System) et la plateforme d'affiliation. En se repositionnant dans la distribution numérique B2C tout en construisant ses audiences propriétaires, développant son propre walled garden, un écosystème fermé que nous contrôlons de bout en bout, Adthink affiche clairement sa volonté de maintenir son indépendance et sa rentabilité en appuyant sa croissance sur les marchés massifs et très porteurs du e-commerce et du digital content". Les résultats annuels 2020 de Adthink seront publiés le 1er avril 2020 avant l'ouverture.