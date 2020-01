ADP : trafic de Paris Aéroport en hausse de 2,5% en 2019, à 108 millions de passagers

ADP : trafic de Paris Aéroport en hausse de 2,5% en 2019, à 108 millions de passagers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Paris Aéroport a accueilli un total de 108 millions de passagers en 2019, soit une hausse de 2,5% par rapport à l'année précédente, dont 76,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+5,4%) et 31,9 millions à Paris-Orly (-3,8%). Le trafic a augmenté de 4,8% au 1er semestre et de 0,5% au 2nd semestre.

La baisse du trafic à Paris-Orly est notamment liée aux limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly (fermée le 28 juillet et réouverte depuis le 2 décembre) ainsi qu'aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir.

Le trafic International (hors Europe) est en progression (+ 3,7%) avec une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+7,3%), Amérique Latine (+ 6,1%), DOM-COM (+5,5%), Afrique (+1,5%), Moyen-Orient (+1,4%) et Asie-Pacifique (+ 1,1%) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression (+2,5%) ;

Le trafic France est en décroissance (-0,3%) ;

Le nombre de passagers en correspondance progresse de 7,4%. Le taux de correspondance s'est établi à 22,7%, en hausse de 1,0 point par rapport à 2018.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en décroissance de 32,6 % en 2019, à 105,2 millions de passagers. Pour mémoire, les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul depuis le 6 avril 2019. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en hausse de 1,3%. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de 5,7% sur l'année 2019 à 24,6 millions de passagers. Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en hausse de 5,9% en 2019 à 8,9 millions de passagers.

Trafic du mois de décembre 2019

En décembre 2019, le trafic de Paris Aéroport a été impacté par les mouvements sociaux et est en baisse de 0,3% par rapport au mois de décembre 2018 avec 8,1 millions de passagers accueillis, dont 5,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (+2,9%) et 2,3 millions à Paris-Orly (-7,5%).

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 0,8%) avec une croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+9,6%), Moyen-Orient (+4,7%) et Amérique du Nord (+4,1%). Les faisceaux en retrait sont : Afrique (-5,2%), Asie-Pacifique (- 1,6%) et Amérique Latine (-0,4%) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution (-0,7%) ;

Le trafic France est en décroissance (-2,6%) ;

Le nombre de passagers en correspondance augmente de 0,2%. Le taux de correspondance s'est établi à 24,3%, en hausse de 0,2 point par rapport à décembre 2018.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en baisse de 55,1% sur le mois de décembre 2019.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en baisse de 1,9% sur le mois de décembre 2019. Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en hausse de 4,7% à 0,7 million de passagers.