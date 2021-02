ADP : projet de transformation de la plateforme Paris-Charles de Gaulle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe ADP s'engage dans un projet de transformation de la plateforme de Paris-Charles de Gaulle "qui favorise la transition écologique". Dans une annonce faite ce 11 février, le Gouvernement demande au Groupe ADP de présenter un nouveau projet d'aménagement pour l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle après l'arrêt du projet de Terminal 4. ADP "prend acte de cette demande qui est l'une des conséquences de la crise du Covid-19".

Les aménagements contribuant à la transition énergétique de l'aéroport, et du secteur aérien dans son ensemble doivent être repensés au regard de l'accélération des engagements sur l'avion vert, confirmés dans le plan de soutien à l'aéronautique du Gouvernement pour une industrie verte et compétitive du 9 juin. La crise liée à la pandémie de Covid-19 et ses bouleversements ont durablement affecté les perspectives de croissance du trafic, remettant ainsi en cause le calendrier des besoins d'accroissement des capacités d'accueil des passagers de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

Un travail de révision du projet initial avait été engagé ces derniers mois afin de s'adapter aux nouvelles hypothèses de trafic et répondre aux enjeux de transition environnementale du secteur. Ce travail mené par les équipes du Groupe ADP fondera les réflexions à venir sur les défis d'aménagements de la plateforme de Paris-Charles de Gaulle.