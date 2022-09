ADP et Rémy Cointreau entrent dans le CAC Next 20, Atos et Scor sortent

(Boursier.com) — Euronext annonce des changements suite à la revue annuelle des indices CAC. Aucune évolution n'est révélée concernant le CAC 40. En revanche, ADP et Rémy Cointreau entrent dans le CAC Next 20, tandis que Scor SE et l'inénarrable dossier Atos en sortent. Le CAC Large 60 inclut lui aussi, désormais, ADP et Rémy Cointreau, alors qu'Atos et Scor en sortent. Du côté du SBF 120, Somfy et Antin Infrastructure Partners font leurs entrées, alors que Maisons du Monde sort. Les changements seront implémentés le vendredi 16 septembre, après la clôture, et seront donc effectifs le lundi 19 septembre.

Parmi les autres évolutions, le CAC Mid 60 comprendra Antin Infrastructure, Atos, Scor SE et Somfy, alors qu'il exclura ADP, Maisons du Monde et Rémy Cointreau. Le CAC Small Index intègrera pour sa part Forsee Power, Lisi, Maisons du Monde, Gérard Perrier, Robertet et Vetoquinol, alors que les dossiers Ateme, Bourse Direct, Evergreen, Groupe Crit, Infotel, Jacques Bogart, Media 6, Neurones, Paragon ID, PCAS, Roche Bobois, Sogeclair, Synergie, TFF, UTI, Waga Energy et MBWS en seront exclus.