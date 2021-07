ADP digitalise sa tour de contrôle interne comptable en déployant la solution GEO by BM&A

(Boursier.com) — GEO , solution digitale d'audit et de contrôle financier et comptable officialise le déploiement et l'intégration de son offre au sein du Groupe APD. L'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le secteur aérien a nécessairement fait émerger le besoin de maintenir le contrôle interne comptable à haut niveau. Période complexe oblige, ADP a lancé un appel d'offre en mars dernier en vue de trouver le partenaire idoine en matière d'exploitation et d'analyse approfondie des données comptables. En avril, ADP choisit GEO dont la mise en place sera effective dans le mois ayant suivi la prise de décision.

Responsable Département Comptabilités & ADV Groupe Aéroports de Paris : "Nous sommes ravis d'avoir sélectionné GEO pour la gestion de notre contrôle interne comptable. La solution correspond complètement à nos besoins et, après seulement quelques semaines, nous envisageons dès à présent d'étendre son utilisation de l'outil à d'autres directions et sociétés au sein du groupe."

