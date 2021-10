Adomos : un semestre de transition

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Adomos dégage 3,51 millions d'euros de produits d'exploitation. Ils reculent de -23,27% par rapport à 2020 (4,57 ME).

Malgré cette baisse des produits d'exploitation, l'EBE est positif de 1,23 ME (soit 35% des produits d'exploitation). Le résultat d'exploitation affiche un déficit limité de -245 kE, principalement dû aux charges constatées sur le déstockage des appartements vendus de Périgueux et à une augmentation des salaires liée au renforcement des équipes technologiques et financières.

Le résultat courant de l'ensemble consolidé est une perte de -315 kE (+353 kE 1 an plus tôt).

Les disponibilités s'élèvent à 970 kE au 30 juin 2021. Elles ont été renforcées depuis par l'augmentation de capital de 1,7 ME de début juillet. Les dettes financières ressortent à 6,25 ME.

La mise en place d'une ligne d OCABSA de 10 millions d'euros, puis la levée de fonds en juillet 2021 de 1,699 ME permettent à la société de mettre progressivement en place les investissements humains, marketing et technologiques nécessaires pour faire d'Adomos la "Fintech de l'investissement immobilier" de référence pour les particuliers.

Les leviers technologiques s'articulent autour du data-mining et IA pour une meilleure gestion de la base de données d'Adomos ; la visioconférence et la signature électronique ; et l'image 3D et la géolocalisation.

"Malgré une baisse sensible d'activité, liée à des éléments exceptionnels et/ou exogènes (décès du président d'Adomos fin 2020, incendie d'OVH, hébergeur historique, qui a paralysé la société pendant plusieurs semaines et confinement du mois d'avril), les produits d'exploitation ont baissé de manière limitée et la société est parvenue à maintenir un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) positif de 1.228 kE. En parallèle, les fonds levés dans le cadre de l'OCABSA ont permis le début d'un repositionnement stratégique dont les effets seront visibles dès la fin de l'année 2021 et au cours du 1er semestre 2022", explique le management.