Adomos : tout savoir sur l'émission d'OCABSA

(Boursier.com) — Adomos a annoncé, le 24 mars, la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 10 millions d'euros, composé de 8 tranches d'OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, permettant une levée de quasi fonds propres immédiate de 3 ME consécutif au tirage de la première tranche d'OCABSA conduisant à l'émission de 300 OCABSA au profit du fonds Atlas Special Opportunities (Investisseur).

Cette émission des OCABSA a pour objet de donner à Adomos les moyens nécessaires destinés à lui permettre de renforcer sa situation financière, de faire face à son besoin en fonds de roulement impacté par les résultats 2020 et de lui assurer des moyens financiers pour son développement.

Conditions d'émission des OCABSA

L'emprunt obligataire est constitué de 8 tranches d'OCABSA dont 1 tranche d'un montant nominal de 3 ME et 7 tranches d'un montant nominal de 1 ME chacune.

Une première tranche de 300 OCABSA a été tirée le 23 mars 2021 conduisant à la création de 300 OCA auxquelles sont attachées 2.178.649 BSA donnant droit chacun de souscrire une action de la société au prix d'exercice de 0,459 euro.

Les 7 autres tranches peuvent être tirées à l'initiative d'Adomos, à tout moment pendant la durée de validité de l'emprunt, soit 36 mois à compter du 23 mars 2021, sous réserve de l'écoulement d'une période de 30 jours de bourse depuis la dernière souscription par l'Investisseur, la deuxième tranche pouvant être émise au plus tôt après un délai de 60 jours suivant la souscription de la première tranche.

La société n'a aucune obligation de tirage et Atlas Special Opportunities s'est engagé à souscrire aux OCA dans les conditions du contrat d'émission. Adomos n'a consenti aucun engagement particulier de type covenant ou garantie au profit de l'investisseur. Adomos ne s'est engagée à tirer que sur la première tranche d'OCA, les tirages des 7 autres tranches étant à sa discrétion.

Adomos rappelle qu'avant émission des OCABSA, il n'existait pas d'instrument dilutif en vigueur dans la société.

En contrepartie de la mise en place de cette ligne de financement par Atlas Special Opportunities LLC, Adomos s'est engagée à lui verser une commission de 3% du montant total du financement, soit 300 kE, montant déduit des fonds versés par l'Investisseur au titre de la première tranche.