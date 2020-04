Adomos : résultat net sur l'exercice de 1,9 ME

Adomos : résultat net sur l'exercice de 1,9 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adomos a connu une forte hausse de son activité en 2019, avec des produits d'exploitation consolidés de 11,2 ME en croissance de 24%.

Le résultat d'exploitations'élève à 2,4 ME contre 2,2 ME en 2018, soit +10%.

Le résultat net est quasi stable pour atteindre 1,9 ME contre 2 ME essentiellement en raison d'une hausse non récurrente liée à une créance de CIR non recouvrable.

Alors que l'année 2020 s'annonçait sous les meilleurs auspices, l'épidémie a provoqué un ralentissement sensible de l'activité d'Adomos à partir du mois de mars 2020.

La société estime l'impact direct à 2 à 3 mois de chiffre d'affaires en fonction de la durée du confinement et du rythme de la reprise.