Adomos lève 2,33 ME pour financier le développement dans les NFT et Token

(Boursier.com) — Adomos lance une émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un maximum de 77 739 298 actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions au prix unitaire de 0,03 euro pour un montant brut total maximum de 2 332 178,94 Euros , à raison de une ABSA pour un DPS.

L'augmentation de capital permettra à la société de restructurer le haut de son bilan et recueillir des fonds supplémentaires nécessaires au financement de son exploitation et renforcer ses fonds propres pour lui permettre de poursuivre son développement par croissance interne ou externe sur ses marchés stratégiques et en particulier de financer des développements dans le secteur des NFT, Token et NFT en immobilier et opérations en marchand de biens.

En cas de réalisation à 100% de l'émission d'ABSA, le produit brut de l'émission serait de 2 332 178,94 EUR avant exercice des BSA attachés et hors exercice de la Faculté d'Extension.