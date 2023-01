Adomos : les produits d'exploitation reculent en 2022

(Boursier.com) — Les produits d'exploitation 2022 du groupe Adomos s'établissent à 5,58 millions d'euros (6,54 ME en 2021). Ils reculent de 14,7%.

Visibilité financière réduite

Le recul prévisible des activités neuf et leads en 2023, l'augmentation du BFR liée à la baisse des déblocages des crédits des acheteurs en Pinel par les banques, la reprise d'investissement dans l'immobilier ancien et les investissements technologiques significatifs permettant la mise en place du nouveau modèle Adomos, ont nécessité d'importants investissements en 2022 et réclameront des besoins au moins équivalents en 2023.

La conjoncture boursière 2022 ayant limité les capacités de conversion et de remboursement des OCABSA émises auprès d'Atlas Special Opportunities, le tirage de nouvelles lignes est n'est actuellement plus possible auprès de ce partenaire historique dans les conditions initiales de ce financement. La société envisage donc la renégociation du contrat existant et la recherche d'autres types de solutions de financement / recapitalisation avec de nouveaux partenaires et/ou les actionnaires existants.

La structuration de filialisation proposée des activités technologiques devrait limiter les besoins financiers dès le 2nd semestre et la mise en place de nouvelles opérations dans l'immobilier ancien devrait participer assez rapidement au cash-flow dès 2023.

Dans ce cadre économique complexe, avec un manque de visibilité commerciale rarement rencontré depuis la crise des 'subprimes', la société tient à rappeler ses besoins importants en financement extérieur aujourd'hui en discussion, mais reste confiante à ce jour dans sa capacité à obtenir les financements nécessaires pour assurer la pérennité de son exploitation et ses capacités de retournement.