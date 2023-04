Adomos : le résultat net consolidé du groupe affiche une perte de 3.270 KE

(Boursier.com) — Malgré des produits d'exploitation en faible recul (-2,9%), ADOMOS a limité la baisse de son E.B.E à -22,2%. ADOMOS a vu sa perte nette augmenter de 55,8% par rapport à 2021 entre autres du fait des amortissements des investissements technologiques des deux dernières années : ceux-ci devraient produire leurs premiers résultats positifs en 2023.

Au global, les produits d'exploitation ressortent à 6.352 KE, en baisse de 2,9% par rapport à 2021.

ADOMOS s'est efforcée d'adapter ses charges d'exploitation à la réduction de son chiffre d'affaires tout en faisant les investissements nécessaires en capital humain pour préparer l'avenir.

Les achats et charges externes sont ainsi en baisse de 324 KE pour s'établir à 3.687 KE et les dotations nettes aux amortissements et provisions augmentent de 992 KE à 4.070 KE. Cette hausse résulte principalement de l'amortissement en année pleine des investissements importants des deux années précédentes. Les frais de personnel incluant l'embauche de nouveaux effectifs augmentent légèrement de 336 KE pour atteindre 1.677 KE.

Compte-tenu de l'imbrication opérationnelle de l'ensemble des segments d'activité d'ADOMOS entre eux, il n'est pas possible de fournir des indicateurs de rentabilité par pôle d'activité.

Après imputation d'un résultat financier à (90) KE et d'un résultat exceptionnel net (4) KE, le résultat net consolidé du groupe affiche une perte de 3.270 KE.

Une structure financière qui tient compte d'une croissance des fonds propres

Les capitaux propres ressortent à 16.541 KE au 31 décembre 2022 en hausse de 648 KE et incluent notamment le bénéfice des augmentations de capital réalisées en cours d'année.

La dette financière de 3.636 KE tient compte des obligations convertibles en actions pour 1.755 KE et des emprunts bancaires moyen terme pour un montant de 1.836 KE au 31 décembre 2022. La trésorerie brute au 31 décembre 2022 s'élève à 664 KE en baisse de 908 KE par rapport à fin 2021. En conséquence la dette nette ressort à 2.972 KE au 31 décembre 2022 contre 3.097 KE au 31 décembre 2021.

Calendrier Financier : 30 avril 2023 au plus tard avec la mise en ligne des comptes consolidés audités.