Adomos : le contexte d'investissement est défavorable

(Boursier.com) — Le résultat net consolidé du groupe Adomos affiche une perte de -1,41 million d'euros au 30 juin 2022 (-322 kE au 30 juin 2021).

Les capitaux propres ressortent à 17,79 ME au 30 juin, en hausse de 1,9 ME, soit +11,95% par rapport au 31 décembre 2021. Ils incluent notamment le produit des augmentations de capital réalisées en cours du semestre écoulé.

La dette financière de 4,58 ME tient compte des obligations convertibles en actions pour 2,34 ME (non intégralement converties à ce jour) et des emprunts bancaires à moyen terme pour un montant de 2,23 ME au 30 juin. La trésorerie brute s'élève à 2 ME en progression de 429 kE par rapport au 31 décembre 2021. En conséquence, la dette nette ressort à 2,58 ME (2,6 ME au 31 décembre 2021).

A court terme, l'environnement économique incertain lié à l'augmentation des taux, à l'inflation et à l'absence de visibilité sur le fait que cette situation soit temporaire ou soit une tendance sur le moyen / long terme et la baisse de l'avantage Pinel en 2023 créent un contexte défavorable à l'investissement dans l'immobilier neuf selon les critères des clients habituels d'Adomos.