Adomos : la nouvelle activité dans l'ancien dope la croissance

(Boursier.com) — Adomos affiche une croissance de ses produits d'exploitation de 23% entre 2018 et 2019 à 11,12 millions d'euros. Le pôle marketing lead, (38,6 % de l'activité) est en croissance de 14%, a dû sa bonne progression à l'augmentation des commandes des clients historiques et à la conquête de plusieurs nouveaux clients. Le pôle immobilier (61,4 % de l'activité) a fortement progressé de 29% via ses 2 branches " Vente Immobilier neuf " et " Opérateur Immobilier ancien rénové ".

Les produits d'exploitation du pôle " Ventes immobilier neuf ", composés principalement de commissions, ont progressé de 14% en volume, avec 315 actes signés contre 275 en 2018. ADOMOS a signé 420 réservations en 2019, malgré l'effet des grèves de novembre et décembre qui ont perturbé un certain nombre de RDV reportés en janvier et qui contribueront d'autant à la croissance des réservations de 2020.

La nouvelle activité d'opérateur immobilier dans l'ancien rénové a quant à elle permis d'encaisser 267 KE de loyers au titre des immeubles occupés et 762 KE de chiffre d'affaires via la vente de 10 premiers appartements. Le plein impact de cette activité se fera sentir en 2020, avec notamment la passation de la totalité des ventes de l'immeuble de Beaucaire (effectivement réalisée en janvier 2020) et de Périgueux.

Sur cette activité, Adomos a deux nouvelles acquisitions en cours, à Bourges et à Modane, dont les promesses ont été signées au mois de janvier 2020, représentant un chiffre d'affaires supplémentaire de 4,7 ME pour une marge nette prévisionnelle de près de 1,5 ME. L'objectif est de commercialiser ces deux opérations en 2020. Adomos a d'ores et déjà en " backlog " 8,9 ME de chiffre d'affaires liée à cette nouvelle activité à réaliser en 2020, sans compter de possible nouveaux immeubles pour lesquels Adomos a formulé des offres.