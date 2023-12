Adomos en discussions exclusives en vue d'un rapprochement avec Europlasma

(Boursier.com) — Adomos entre en négociations exclusives sur une période maximum de 12 mois avec Europlasma, actionnaire contrôlant 99% de la société Les Forges de Tarbes, spécialisée dans la commercialisation de corps creux de gros calibres destinés à l'industrie de la défense. Cette négociation prévoit, sous diverses conditions suspensives, l'apport par Eurosplasma à Adomos de 49% des actions composant le capital social de la société Les Forges de Tarbes.

Cet apport serait rémunéré par émission d'actions nouvelles Adomos permettant à Europlasma d'en prendre le contrôle.

Depuis début 2023, l'activité principale d'Adomos, la vente d'immobilier d'investissement en loi Pinel, subit un recul significatif du fait de l'augmentation des taux de crédit et des financements limités à des profils gros investisseurs qui ne sont pas les clients habituels d'Adomos. Egalement, en raison des mauvaises performances boursières de l'action Adomos qui ne permettent plus actuellement de remplir les conditions contractuelles initiales de tirage des lignes d'OCABSA et OCEANE, la société a été contrainte d'entamer des renégociations avec les investisseurs pour permettre de nouveaux tirages, renégociations actuellement en cours. Dans ces circonstances, il est prévu que les activités défense de la société Les Forges de Tarbes se substituent totalement aux activités actuelles d'Adomos.

Rachetée en 2021 par Europlasma, la société Forges de Tarbes, qui emploie 27 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,10 ME au 31 décembre 2022 pour un résultat net de -1,53 ME.

L'opération a pour objectif de faire émerger un groupe de premier plan coté en bourse dans le secteur de la défense et disposant des moyens nécessaires à son développement.

A l'issue de l'opération, l'entité Adomos contrôlée par Europlasma changera de dénomination.

Sa cotation en bourse sera maintenue et permettra à la nouvelle activité défense de gagner en visibilité sur le marché de la défense, auprès de ses clients et de ses partenaires et de lever des fonds destinés à financer d'autres opérations d'acquisitions au sein de ce marché.

Cette opération, si elle se réalise, pourrait donner à Europlasma une participation pouvant aller jusqu'à 89,9% du capital d'Adomos et entrainerait un changement de gouvernance de la Société qui serait désignée par Europlasma.

La réalisation de cette opération pourrait intervenir au cours du 1er semestre 2024.