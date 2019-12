Adomos devrait acquérir un second immeuble en Savoie

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Adomos indique avoir reçu, après celle concernant l'immeuble de Bourges, une seconde réponse favorable d'un vendeur concernant un immeuble de 42 appartements, situé en Savoie, d'une valeur d'achat de 1 million d'euros et nécessitant environ 0,5 ME de travaux, soit un investissement total de 1,5 ME. Cet immeuble est d'ores et déjà en copropriété, ce qui permettra d'accélérer les délais de commercialisation.

Avec 180 KE de loyer, cet immeuble génèrera une rentabilité brute de 12,4% après travaux et est occupé à 75%. Après travaux, adossement à des assurances locatives (protection contre les loyers impayés et l'absence de locataires), Adomos proposera les différents appartements à des investisseurs particuliers.

La signature de l'acte d'achat est espérée pour mars 2020, permettant aux travaux de s'étaler d'avril à juillet pour une constatation notariée des ventes aux investisseurs entre juillet et décembre 2020.

Cette seconde offre acceptée en 2019 permet d'ores et déjà à Adomos d'atteindre un investissement prévisionnel de 3 ME, équivalent à l'investissement 2018/2019. Cet investissement devrait permettre de dégager une marge de l'ordre de 1,4 ME. La société précise qu'elle attend des réponses aux offres formulées sur plusieurs autres immeubles.

Fabrice Rosset annonce par ailleurs avoir permis à un nouvel investisseur d'entrer au capital d'Adomos via une cession de gré à gré hors marché pour un nombre d'actions représentant 1,6% du capital de la société. Après cette opération, Fabrice Rosset reste le premier actionnaire de la société avec 8,7% du capital. Le nouvel actionnaire, une holding de participation dont les actionnaires sont proches de Fabrice Rosset et bons connaisseurs de l'activité d'Adomos, indique être entré au capital en raison du fort potentiel de croissance de la société et précise qu'il compte mettre son expertise au service du développement de la société.