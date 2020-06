Adomos : confiant dans sa capacité de rebond

(Boursier.com) — Adomos annonce que l'activité commerciale a fortement repris depuis la sortie du confinement, au-delà de ce qui était attendu : le nombre de rendez-vous clients est en hausse de 37% entre le 18 mai et le 18 juin par rapport à la même période de l'année précédente. Adomos affiche ainsi une grande confiance dans sa capacité de rebond .

Adomos avait anticipé un redémarrage logique de l'immobilier résidentiel post-confinement , mais les indicateurs avancés des mois de mai et juin 2020 laissent augurer une reprise bien plus vigoureuse que prévue. Il semble que l'intérêt pour l'investissement locatif soit en augmentation à la suite du confinement, avec un véritable effet de rattrapage. Adomos précese cependant qu'il faudra attendre quelques semaines pour être certain de la reprise, la tendance est très positive .

Plusieurs clients promoteurs immobiliers ont reporté leurs investissements marketing à juillet ou à la rentrée, mais la société dispose d'une bonne visibilité sur la reprise du marché.

Adomos se sent conforté dans son modèle basé sur des coûts fixes faibles. Le groupe compte seulement 18 salariés, pour plus de 11 millions d'euros de produits d'exploitation en 2019, les 70 commerciaux disposant de rémunérations purement variables. Le Groupe a développé un modèle agile, capable d'absorber une forte baisse de chiffre d'affaires mais aussi de redémarrer très vite pour saisir les opportunités de marché dès qu'elles se présentent , indique Adomos

La société rappelle que son AGM se tiendra le 30 juin à 9h.

Adomos précise que les délégations pour augmentation de capital n'ont pas vocation à être utilisées à court terme, la société disposant de la trésorerie nécessaire pour financer son développement. Elle appelle cependant les actionnaires à les voter, afin de disposer à l'avenir si nécessaire d'outils de financements complémentaires .

Plusieurs possibilités d'utilisation des délégations sont possibles, comme la saisie d'une opportunité immobilière en cas de durcissement du marché du crédit, ou l'entrée d'un actionnaire stratégique, même si à ce jour aucun de ces deux cas n'est envisagé , indique le management.

Adomos confirme sa stratégie... Dans un contexte de taux d'intérêts qui devraient rester bas sur une longue période, facteur décisif de soutien à l'achat immobilier, la niche spécifique de l'immobilier résidentiel choisie par Adomos pourrait être de plus en plus plébiscitée par les investisseurs.

Le groupe envisage donc de reprendre, vraisemblablement cet automne, les acquisitions d'immeubles dans le cadre de sa nouvelle activité d'opérateur immobilier.