Adomos : augmentation de capital au profit d'Acheter-Louer

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adomos a annoncé, par communiqué de presse en date 8 juillet 2021, l'émission d'actions ordinaires assorties de bons de souscription d'actions devant être souscrites par Acheter-Louer.fr et un investisseur partenaire capitalistique. La Société confirme la réalisation définitive, le 13 juillet 2021, de l'augmentation de capital par voie d'émission d'ABSA et en conséquence, la création de 8.947.366 Actions Nouvelles de 0,02 euro de nominal chacune assorties de bons de souscription d'actions, avec un prix de souscription de 0,19 euro par ABSA, soit une prime d'émission de 0,17 euro souscrites par Acheter-Louer et un investisseur partenaire capitalistique. Les Actions Nouvelles ont été admises à la cote d'Euronext Growth à compter du 13 juillet 2021. Cette opération financière permet à la Société de se constituer "un premier noyau stable d'actionnaires et s'inscrit dans le cadre d'un partenariat capitaliste, technologique et commercial".