Adomos annonce la mise en place d'une gouvernance transitoire

(Boursier.com) — Pour faire face à la soudaine disparition de Fabrice Rosset, PDG d'Adomos, survenue le 6 octobre 2020, le Conseil d'administration s'est réuni le vendredi 16 octobre afin de mettre en place une organisation transitoire en attendant la nomination d'un nouveau PDG.

1- Adomos annonce la cooptation d'un nouveau membre au sein de son Conseil d'administration ainsi que la nomination d'un nouveau Président

Le Conseil d'administration se compose ainsi :

- Yoan Arekonamand : Administrateur et Président du conseil

- Philippe Druart : Administrateur

- William Bitan : Administrateur

- Jeanne-Marie Rosset : Administrateur

Agée de 54 ans, Jeanne-Marie Rosset est diplômée d'un master 2 de fiscalité et d'une maîtrise de gestion à Dauphine. Elle est l'épouse de Fabrice Rosset, et une des plus importantes actionnaires d'Adomos.

2- Adomos annonce la mise en place d'une nouvelle organisation opérationnelle

La Direction opérationnelle est organisée de la façon suivante :

- Directeur général : Sylvain Lebreton,

- Directeur administratif et financier : Yoan Arekonamand

- Directeur en charge de l'activité opérateur immobilier : Philippe Druart

Cette organisation transitoire, assurée par des professionnels expérimentés et connaissant bien la société, permet à Adomos de poursuivre et conforter son développement dans les métiers qui sont les siens :

- Vente d'immobilier d'investissement locatif

- Services marketing appliqués à l'immobilier

- Foncière résidentielle en province

Sylvain Lebreton : âgé de 40 ans, il a fait toute sa carrière au sein de Adomos.

Après avoir occupé le poste de responsable des opérations, il est actuellement le directeur général délégué de la société Adomos. Ses compétences et son expérience représentent des grandes valeurs qui permettront la poursuite et le renforcement des activités de la société.

Philippe Druart : âgé de 57 ans, il a successivement exercé les fonctions suivantes :

- Directeur à la Caisse Nationale des Caisse d'Epargne

- Membre du Comité de Direction Générale au sein du Crédit Foncier

- Il est le fondateur de la Cie D'Orsay et SERENIMMO dont les activités principales sont :

*opérateur immobilier et marchand de biens,

*conseil en hôtellerie

*conseil d'entreprises et de Family Office (fusions-acquisitions)

*développeur de sociétés foncières.

Yoan Arekonamand : âgé de 43 ans, il est titulaire d'une maîtrise de gestion, comptabilité et fiscalité de l'Université de Paris 12. Yoan a rejoint Adomos en 2002 où il a occupé successivement les postes de comptable, directeur financier et occupe actuellement le poste de DAF.