Adomos a levé 2,32 ME, Acheter-Louer.fr a souscrit

(Boursier.com) — L 'augmentation de capital annoncée le 9 mai dernier sous la forme d'une émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions a été souscrite à hauteur de 77 385 900 actions nouvelles représentant un produit brut de 2,32 ME, soit à 99,55 % du montant de l'offre initiale.

Le Conseil d'administration a décidé de ne pas exercer la clause d'extension.

Acheter-Louer.fr a souscrit à 6 315 788 ABSA à titre irréductible et à 27 017 546 ABSA à titre réductible.

La société Market Wizards B.V. a souscrit à 30 000 000 ABSA à titre libre.

Le produit de l'émission va permettre à la société de restructurer le haut de son bilan et recueillir des fonds supplémentaires destinés au financement de son exploitation et renforcer ses fonds propres pour lui permettre de poursuivre son développement par croissance interne ou externe sur ses marchés stratégiques et en particulier de financer des développements dans le secteur de NFT, Token et NFT en immobilier et opérations en marchand de biens.