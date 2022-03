Adomos : 2,1 ME de pertes en 2021

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, Adomos dégage un produit d'exploitation de 6,54 millions d'euros (7,88 ME en 2020). Le résultat d'exploitation est une perte de -1,93 ME (-1,82 ME en 2020).

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit en perte de -2,1 ME (-2,07 ME un an plus tôt). Le résultat par action est de -0,045 euro.

Les capitaux propres du groupe ressortent à 15,89 ME en progression de+ 0,9% par rapport à la situation au 31 décembre 2020.

La continuité du programme d'investissement technologique devrait permettre pour 2022

- la création de la plateforme automatisée permettant l'achat en ligne de l'investissement immobilier

- la participation à la création et à la commercialisation de NFT immobiliers

A la condition d'un environnement économique hors crise majeure et de bénéficier des moyens nécessaires à la mise en place des nouveaux axes décrits, Adomos devrait pouvoir retrouver une exploitation profitable en 2022 et percevoir les résultats de son approche fintech par une accélération globale de son activité et de la rentabilité de celle-ci en 2023-2024.