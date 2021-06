Adocia tiendra une présentation orale sur le traitement bi-hormonal M1Pram (ADO09)

(Boursier.com) — Adocia , société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides, annonce aujourd'hui qu'elle tiendra une présentation orale sur le traitement bi-hormonal M1Pram (ADO09) lors de la 81ème édition des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) qui se déroulera du 25 au 29 juin 2021 sous forme d'événement virtuel.

Les premiers résultats clés obtenus dans le cadre de cette étude ont été publiés via un communiqué de presse en date du 15 septembre 2020.

Lors de cette présentation orale, Gregory Meiffren, Directeur du Développement Clinique d'Adocia présentera l'étude et les principaux résultats obtenus.

Date & Heure : Sun, Jun 27 (Eastern)- 4:00pm - 4:15pm Intitulé : 197-OR - ADO09, a Coformulation of Insulin A21G and Pramlintide (Pram), Improves Blood Glucose Control and Reduces Body Weight in Subjects with T1D.

Orateur : Grégory Meiffren, PhD; Durée : 15 min.

Adocia réalise actuellement une étude de Phase 2 avec le M1Pram et les résultats sont attendus au second trimestre 2022.