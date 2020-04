Adocia : résultats préliminaires positifs dans une étude de Phase 1b de ADO09 chez des diabétiques de type 1

Adocia : résultats préliminaires positifs dans une étude de Phase 1b de ADO09 chez des diabétiques de type 1









Crédit photo © Adocia / Tournaire

(Boursier.com) — Adocia annonce les résultats préliminaires positifs d'une étude de Phase 1b de M1Pram ("ADO09"), une co-formulation prête à l'emploi, à ratio fixe de pramlintide (Symlin, AstraZeneca), le seul analogue d'amyline approuvé par la FDA et l'analogue A21G d'insuline humaine ("M1"), une insuline prandiale connue pour être le principal métabolite circulant de l'insuline glargine. M1Pram, en combinant deux hormones complémentaires, a été développée pour améliorer le contrôle glycémique postprandial et les effets à long terme pour les personnes requérant un traitement par insuline prandiale.

"De façon remarquable, après seulement 3 semaines de traitement avec M1Pram, tous les effets pharmacologiques connus du pramlintide ont été observés dans cet essai clinique chez des personnes ayant un diabète de type 1," a commenté le Pr. Thomas Pieber, Professeur de Médecine à l'Université Médicale de Graz (Autriche). "Cet essai clinique confirme la forte réduction de l'excursion glycémique postprandiale pendant un essai clinique déjà observée avec M1Pram. De plus, la période ambulatoire a montré une augmentation du temps passé dans une gamme cible de glycémie sans augmenter le risque d'hypoglycémie, ainsi qu'une amélioration du contrôle pondéral, deux bénéfices clés pour les diabétiques de type 1".

"Nous sommes très heureux de partager les excellents résultats de cette étude exploratoire, qui confirment le fort potentiel de M1Pram pour améliorer la vie des personnes avec un diabète de type 1, en apportant un bénéfice significatif par rapport au traitement standard en insulinothérapie, sans ajouter la contrainte d'injections supplémentaires. " commente Olivier Soula, Directeur de la R&D et Directeur Général Délégué d'Adocia. "Les résultats positifs obtenus sur plusieurs paramètres nous permettent de consolider notre plan de développement clinique, et nous espérons progresser rapidement dans ce programme vers une étude de Phase 2, d'une durée de 3 mois. De plus, le brevet pour M1Pram a récemment été délivré aux Etats-Unis, ce qui protège sur ce territoire notre position de pionnier dans le domaine".

Cet essai croisé, randomisé, en double aveugle, contrôlé par un comparateur actif, sur deux périodes avait pour but d'évaluer la sécurité et l'efficacité de M1Pram. 24 participants avec un diabète de type 1 ont reçu des doses quotidiennes multiples soit de M1Pram soit de Novolog (insuline aspart, Novo Nordisk) au cours de deux périodes de 24 jours chacune (incluant 4 jours à la clinique et 20 jours dans les conditions usuelles de vie des sujets), à la suite d'une période de stabilisation permettant d'optimiser le dosage de l'insuline basale. Les sujets étaient équipés d'un système de suivi continu de la glycémie (CGM) qu'ils pouvaient consulter et utiliser pendant toute la durée de l'étude pour évaluer l'efficacité et la sécurité des traitements. Aux jours 1 et 24, les profils pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et de vidange gastrique ont été mesurés après des injections bolus de M1Pram et Novolog immédiatement avant un repas test standardisé. Le critère d'évaluation principal était de comparer les profils glycémiques post-prandiaux au jour 24. De plus, l'étude a documenté la sécurité et l'efficacité de M1Pram dans un contexte ambulatoire, ainsi que le contrôle du glucose plasmatique, évalué par CGM sur l'ensemble de la période d'étude.

A la suite du repas test standardisé administré en clinique au jour 24, le traitement avec une dose individualisée de M1Pram a entraîné une diminution de 39% de l'excursion glycémique vs. Novolog pendant les 4 heures suivant le repas (critère principal d'évaluation, DeltaAUC-PG0-4h, 24±139 mg.h/dL vs 49±145 mg.h/dL, LSMratio 0,61, p=0,5). Cet effet et son amplitude sont similaires à la diminution significative de ce même paramètre observée dans un repas test précédent de M1Pram, ainsi que dans le repas test administré au jour 1 de la présente étude (DeltaAUC-PG0-4h, -25±179 mg.h/dL vs 60±164 mg.h/dL, LSMratio -0,48, p=0,021). De plus, l'effet pharmacologique du M1Pram est confirmé par une diminution de l'excursion glycémique statistiquement significative de plus de 100% vs. Novolog dans les deux heures suivant le repas (DeltaAUC-PG0-2h, -11±48 mg.h/dL vs 71±69 mg.h/dL, LSMratio -0,14, p<0,0001). L'effet pharmacologique de M1Pram était similaire au cours des deux repas tests du jour 1 et du jour 24 démontrant un effet durable sur une période de 3 semaines.

Pendant la période de 23 jours de traitement, le temps quotidien moyen passé dans une gamme cible de glycémie ("Time-in-Range" ou TIR, gamme de 70-180 mg/dL), mesuré par un système de contrôle continu de la glycémie, a été amélioré significativement de 5% (+51 min, p=0,013). Le temps quotidien moyen passé dans une gamme de glycémie resserrée (TIR resserré, 80-140 mg/dL, similaire à la gamme de glycémie observée chez une personne non diabétique) était significativement amélioré de 14% (+70 min, p=0.002).

Enfin, à la fin de la période d'étude, une diminution de poids significative de 0.7 kg par rapport au poids initial a été observée chez les personnes traitées avec M1Pram (p=0.012). Aucune perte de poids n'a été observée chez les personnes traitées avec Novolog.

En ce qui concerne la sécurité, les deux traitements ont été bien tolérés, et aucun événement indésirable sérieux n'a été rapporté. M1Pram a démontré une bonne tolérance locale. De manière cohérente avec les effets connus de pramlintide, des effets secondaires gastro-intestinaux ont été constatés avec M1Pram ; tous étaient modérés et tendaient à décroître après 10 jours d'administration. L'incidence des épisodes hypoglycémiques dans les deux périodes (clinique et ambulatoire) était numériquement supérieure, mais non significativement différente, pour le bras M1Pram comparé au bras Novolog. Aucune hypoglycémie sévère n'a été constatée dans les deux bras pendant la durée de l'étude.

Tous les autres critères d'évaluation secondaires relatifs à l'efficacité de M1Pram ont été atteints. En conséquence, tous les bénéfices pharmacologiques attendus du pramlintide utilisé comme un traitement additionnel à de l'insuline ont été observés dans cette étude exploratoire après 3 semaines de traitement avec M1Pram. Les résultats détaillés de cette étude ont été acceptés pour publication lors d'une conférence majeure sur le diabète à venir dans l'année.

Il est à noter que cette étude a été récemment amendée pour inclure 12 nouveaux sujets avec un diabète de type 1, dont les besoins quotidiens en insuline prandiale sont compris entre 40 et 75 U/jour. Le but de cette extension est de documenter la sécurité et l'efficacité de doses plus élevées de M1Pram dans une population élargie, et en particulier chez des patients qui pourraient tout particulièrement bénéficier d'un meilleur contrôle pondéral. Les résultats de cette extension sont attendus au troisième trimestre 2020. Adocia est le sponsor de cette étude, qui est conduite par Profil Neuss en Allemagne.

La prochaine étude prévue est un essai clinique de Phase 2 chez des patients diabétiques de type 1, pour une durée de 3 mois