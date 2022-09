Adocia : résultat net semestriel positif grâce à la plus-value immobilière

(Boursier.com) — Adocia disposait au 30 juin 2022 d'une position de trésorerie de 23,9 millions d'euros, comparée à 15,2 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'accroissement de la trésorerie s'explique par deux évènements significatifs : d'une part la vente du bâtiment réalisée en mars 2022 et qui s'est traduite par un encaissement net de 18,9 millions d'euros, et, d'autre part par l'encaissement de 4,2 millions d'euros lié au paiement d'étape reçu de THDB.

La consommation de trésorerie liée aux activités pour les six premiers mois de l'année s'élève à 10,2 millions d'euros et est supérieure à celle de l'an dernier (7,4 millions d'euros), à périmètre comparable (hors opération de financement). Cette hausse s'explique principalement par les flux financiers et notamment l'impact du remboursement des dettes.

Adocia a généré au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 7,3 millions d'euros qui provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie.

Les charges opérationnelles sur les six premiers mois de 2022 s'élèvent à 15,5 millions d'euros, en augmentation de 3,3 millions d'euros par rapport à la même période 2021. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des dépenses externes de R&D liées à des activités plus importantes sur les études précliniques et cliniques

Grâce à la plus-value réalisée sur la vente de son bâtiment à Lyon en mars 2022, Adocia a dégagé un bénéfice net de 4,25 millions d'euros comparé à une perte 10,6 millions d'euros l'an dernier sur la même période.