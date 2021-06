Adocia renforce son conseil d'administration

Adocia renforce son conseil d'administration









Crédit photo © Adocia / Tournaire

(Boursier.com) — Adocia annonce aujourd'hui la nomination de trois administrateurs indépendants au conseil d'administration. Les personnes nommées : Claudia Mitchell, Katherine Bowdish et Stéphane Boissel ont rejoint le conseil à compter du 21 mai 2021. En parallèle, Dominique Takizawa a décidé de démissionner après 10 années de contribution au sein du conseil d'administration.

"Nous sommes heureux d'accueillir trois personnes de grand talent, au moment où Adocia progresse vers les phases finales de développement pour des produits clés à base d'insuline, tout en continuant à innover avec de nouvelles approches dans la thérapie cellulaire et l'obésité" a déclaré Gérard Soula, PDG et Président du conseil d'administration d'Adocia. "Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je tiens à remercier chaleureusement Dominique Takizawa pour son engagement et son expertise."

Le Dr Claudia Mitchell, Senior Vice-President, en charge de la Stratégie de Portefeuille chez Astellas Pharma, a acquis une connaissance approfondie du secteur de la biotechnologie. Avant de rejoindre Astellas en 2019, elle a cofondé Universal Cell où elle a occupé le poste de PDG, jusqu'à ce qu'Astellas rachète la société seulement 4 ans plus tard pour plus de 100 millions de dollars. Elle a aussi cofondé Halo-Bio RNAi Therapeutics et occupé le poste de Directrice Scientifique. Au-delà de l'entreprenariat en biotechnologies, le Dr Claudia Mitchell a travaillé en tant que Directrice de programme pour le Fonds de Recherche sur le LGMD2I, une fondation familiale à but non lucratif, et a également occupé un poste de chercheuse universitaire permanent à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Le Dr Claudia Mitchell a reçu le prestigieux prix EY de l'entrepreneur de l'année dans le domaine des sciences de la vie pour la région Pacifique Nord-Ouest, aux États-Unis. Elle est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Paris et d'un MBA en Management International de l'École des Ponts à Paris.

Le Dr Katherine Bowdish, Présidente et PDG de PIC Therapeutics, est une professionnelle très expérimentée dans le secteur des sciences de la vie, ayant cofondé plusieurs entreprises du domaine des thérapies biologiques.

À partir de 2013, le Dr Katherine Bowdish a travaillé pendant sept ans pour Sanofi, où elle a créé et dirigé Sanofi Sunrise, un fonds d'investissement axé sur l'avancement de la recherche de pointe présentant un intérêt stratégique pour Sanofi. Elle a ensuite été Vice-Présidente et Directrice de la stratégie de R&D chez Sanofi. Auparavant, Katherine Bowdish a été cofondatrice, Présidente et PDG d'Anaphore, Présidente d'Alexion Antibody Technologies ; senior Vice-Présidente d'Alexion Pharmaceuticals ; fondatrice, PDG et Directrice Scientifique de Prolifaron, avant son acquisition par Alexion. Le Dr Katherine Bowdish est titulaire d'un doctorat en génétique moléculaire de l'école de médecine et de chirurgie de l'université de Columbia à New York, et d'une licence en biologie du College of William and Mary en Virginie, aux États-Unis.

Stéphane Boissel, Président du conseil d'administration et PDG de SparingVision, est un professionnel chevronné du secteur des biotechnologies. Il possède plus de 25 ans d'expérience en matière de stratégie financière et de développement commercial au sein d'entreprises internationales. Auparavant, Stéphane Boissel était Vice-Président Exécutif de la stratégie d'entreprise chez Sangamo Therapeutics. Avant cela, il était PDG de TxCell, une société de CAR-Treg qui a été acquise sous sa direction. Stéphane Boissel a étudié le management et la finance à l'Université de Lyon et de Paris-Dauphine en France et a obtenu son MBA à l'Université de Chicago (IL, USA).