Adocia : renforce sa trésorerie

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Adocia réalise sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 931 kE (682 kE un an plus tôt). Ce chiffre d'affaires provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie. Il reflète l'avancement des prestations de services de recherche et développement fournies par Adocia dans le cadre du transfert et du développement des produits ainsi que des prestations complémentaires effectuées à la demande du partenaire.

La trésorerie de la société s'élève à 14,3 millions d'euros au 30 septembre 2021 (28,1 ME au 31 décembre 2020). La consommation de trésorerie pour les 9 premiers mois de l'année s'élève à 13,8 ME et se situe en dessous de celle de l'an dernier (15,2 ME).

Les dettes financières à fin septembre 2021 s'élèvent à 28,4 ME (28,2 ME au 31 décembre 2020). Elles sont constituées principalement de l'emprunt obligataire de 15 ME souscrit auprès d'IPF Fund II en 2019, du PGE (Prêt Garanti par l'Etat) contractés auprès de la BPI, HSBC, BNP et LCL pour un montant total de 7 ME et de l'emprunt bancaire souscrit en 2016 pour financer l'acquisition et la rénovation du bâtiment où sont situés le centre de recherche et le siège social de la société.

Levée de fonds de 7 ME

Cette trésorerie de 14,3 ME est augmentée, au 26 octobre, par une levée de fonds 7 ME sous forme d'obligations convertibles et d'une émission d'actions au bénéfice de Gérard Soula.

Ainsi, Adocia a émis 6.568.422 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 1 euro l'une, pour un montant total de 6 ME nets. Ces obligations sont souscrites par Vester Finance et deux autres investisseurs européens.

Ces OC ont été émises à un prix égal à 95% de leur valeur nominale, mais ne porteront pas intérêt. Elles pourront être converties en actions ordinaires à la demande de leurs porteurs, à tout moment et à un prix de souscription minimum de 11,87 euros. Ces obigations pourront également être converties ou remboursées (en numéraire ou en obligations convertibles) à la demande de leur porteur en cas de survenance d'un cas de défaut.

En outre, Adocia réalise une augmentation de capital de 1 ME, dont la souscription a été réservée au bénéfice de Gérard Soula, président-directeur général et actionnaire, par voie d'émission d'actions ordinaires nouvelles. Le prix de souscription des actions nouvelles est de 9,26 euros. Il est sans décote et correspond à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission des actions nouvelles.

Les fonds levés permettront de financer le développement des nouveaux projets lancés par la société début 2021, et plus spécifiquement les combinaisons d'hormones à courte durée d'action administrées au moyen d'une pompe, pour le traitement de l'obésité.