Adocia : Prochains rendez-vous investisseurs

(Boursier.com) — Adocia , société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce ce jour sa participation aux évènements investisseurs suivants :

- Investor Access (6 et 7 octobre 2022), à Paris

- Biotech Agora (3 novembre 2022), à Paris

- Kepler Cheuvreux - Life Sciences Day (21 novembre 2022), digital.

Dans le cadre de ces rencontres professionnelles avec la communauté financière, à travers des formats "one-toone" ou "one-to-few", le management d'Adocia reviendra sur les dernières avancées cliniques et scientifiques de ses programmes les plus avancés (BioChaperone Lispro, BioChaperone Combo, M1Pram) et détaillera les prochains catalyseurs attendus portant notamment sur l'utilisation des technologies de rupture AdoShell et AdOral.