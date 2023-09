Adocia : présentations à suivre

(Boursier.com) — Adocia , société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce ce jour la tenue de présentations orales dévoilant les derniers résultats obtenus sur AdoShell Islets, un hydrogel immunoprotecteur contenant des îlots de Langerhans pour le traitement du diabète par thérapie cellulaire, lors de deux congrès internationaux : ceux de l'EASD et de l'IPITA-IXA-CTRMS.

*Le 59ème congrès annuel de l'EASD (European Association for the Study of Diabetes), se tiendra du 2 au 6 octobre 2023, à Hambourg, en Allemagne.

*Le congrès commun de l'IPITA (The International Pancreas and Islet Transplant Association), de l'IXA (the International Xenotransplantation Association), et du CTRMS (Cell Transplant and Regenerative Medicine Society), se tiendra du 26 au 29 octobre 2023, à San Diego, aux Etats-Unis.