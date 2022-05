Adocia : premier sujet traité dans les essais BioChaperone Combo avec Tonghua Dongbao

(Boursier.com) — Adocia annonce un premier sujet traité avec BioChaperone Combo (BC Combo) dans l'essai clinique CT046. CT046 est l'une des trois études cliniques - avec CT047 et CT048 - financées par Tonghua Dongbao et menées par Adocia en Allemagne. L'approbation finale des autorités réglementaires allemandes (BfArM) pour mener ces études a été communiquée le 11 avril 2022. CT046 évalue la pharmacodynamie de BC Combo en comparaison à Humalog Mix25 et aux injections simultanées d'Humalog et de Lantus chez des volontaires sains chinois. CT047 évalue les caractéristiques pharmacodynamiques et pharmacocinétiques de BC Combo et de Lantus et Humalog chez des sujets atteints de diabète de type 1. CT048 évalue la linéarité de la dose et la sécurité de BC Combo chez des sujets atteints de diabète de type 2.

"Nous sommes ravis de l'avancement de ce programme clinique mené par Adocia en Allemagne et entièrement financé par notre partenaire Tonghua Dongbao", a déclaré Olivier Soula, Directeur Général Adjoint et Directeur de la R&D d'Adocia. "Les résultats préliminaires de ces études sur BC Combo, notre combinaison d'insulines modernes à action rapide (lispro) et à action prolongée (glargine), sont attendus au premier trimestre 2023 et devraient constituer une base solide pour une entrée directe en phase 3 en Chine".

BC Combo fait partie de l'accord de licence avec Tonghua Dongbao signé en 2018. Selon les termes de l'accord, Adocia a reçu un paiement initial de 40 millions de dollars et peut prétendre à des paiements d'étape pouvant atteindre 50 millions de dollars, ainsi qu'à des redevances à deux chiffres sur les ventes futures du produit en Chine et dans les autres territoires licenciés à Tonghua Dongbao.