Adocia : position de trésorerie de 15,2 ME au 31 décembre

(Boursier.com) — Les résultats de la société Adocia pour l'année 2021 se caractérisent par une perte nette de 22,8 millions d'euros en 2021, comparée à une perte de 23,3 millions d'euros en 2020, constituée principalement par :

Un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros en 2021 (comparé à 0,8 million d'euros en 2020) provenant essentiellement des deux contrats de licence signés avec Tonghua Dongbao. En 2021, des prestations complémentaires à hauteur de 1 million d'euros ont été réalisées à la demande du partenaire sur des activités liées à la préparation des 3 études cliniques réalisées en Europe sur le BC Combo ;

Des autres produits opérationnels de 4,6 millions d'euros constitués essentiellement du crédit d'impôt recherche généré sur les dépenses de l'exercice 2021 ;

Des charges opérationnelles de 25,4 millions d'euros en diminution de près de 2,5 millions d'euros comparé à l'an dernier ;

Un résultat financier négatif de 3,4 millions d'euros reflétant les intérêts financiers versés sur le prêt de 15 millions d'euros contractés en 2019 auprès d'IPF Partners. L'augmentation de 1,1 million d'euros en 2021 s'explique principalement par l'impact IFRS (non cash) de la réévaluation à la juste valeur par le résultat de l'emprunt convertible contracté en octobre 2021.

Une position de trésorerie de 15,2 millions d'euros au 31 décembre 2021 (comparée à 28,1 millions d'euros au 31 décembre 2020).

La consommation de trésorerie sur l'année 2021 se situe à 19,9 millions d'euros, en diminution par rapport à 2020 (22,5 millions d'euros), à périmètre comparable (hors opération de financement).

Les dettes financières nettes (hors impacts instruments dérivés) s'élèvent à 33,3 millions d'euros à fin décembre 2021 contre 27,3 millions d'euros douze mois auparavant. L'augmentation de 6 millions d'euros provient principalement de l'opération de financement par obligations convertibles réalisée en octobre 2021, qui s'est traduite par un encaissement net de 6 millions d'euros. Une partie des obligations a été convertie à fin décembre, le solde étant porté en dettes selon les normes IFRS 9 et IAS 32.

Par ailleurs, la société a réalisé en mars 2022 la vente de son siège social pour un montant net de 19 millions d'euros. Compte tenu de ceci et de la consommation de trésorerie sur le premier trimestre 2022, la trésorerie de la Société s'élevait à 28 millions d'euros au 28 mars 2022, jour de la signature de la vente.

"Nous sommes heureux d'avoir pu réaliser la vente de notre bâtiment, ce qui a permis de renforcer notre trésorerie de manière significative, sans dilution pour nos actionnaires et sans aucun impact opérationnel. Notre position de trésorerie à fin mars nous permet de disposer des ressources financières suffisantes pour exécuter notre feuille de route", a précisé Valérie Danaguezian, Directrice Financière d'Adocia.

Perspectives 2022

-Avec le recrutement des premiers patients pour la Phase 3 de BC Lispro en Chine, Adocia sera éligible à un paiement d'étape dans le cadre de l'accord avec Tonghua Dongbao (accord prévoyant jusqu'à 35 millions de dollars en paiements d'étapes de développement jusqu'à l'enregistrement du produit). La commercialisation de BC Lispro en Chine et d'autres pays de la zone Asie (hors Japon), donneront lieu au paiement de royalties sur les ventes.

-Les données cliniques de la Phase 2 de M1Pram, insuline rapide pour stylo auto-injecteur pour les patients diabétiques de type 1, donneront lieu à une communication au second trimestre 2022.

-Les résultats cliniques de la Phase 1 de BC LisPram, pour une administration en pompe automatisée, sont attendus pour le troisième trimestre 2022.

-Les résultats pré-cliniques des thérapies multi-hormonales de l'obésité (PramExe et BC GluExe), de la matrice hydrogel pour la thérapie cellulaire et de la technologie de délivrance orale devraient permettre des premières études chez l'homme en 2022-2023.