Adocia : position de trésorerie de 13,9 millions d'euros à fin mars

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de la société Adocia provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie.

Sur le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires reflète principalement les prestations fournies par les équipes d'Adocia dans le cadre de la collaboration signée avec THDB sur le projet BioChaperone Combo pour la conduite de trois études cliniques en Europe.

Les revenus de licence intègrent l'impact de l'application des normes IFRS 15 sur le traitement du paiement initial reçu de THDB en 2018, à la signature des contrats de licences. Ce paiement a été amorti sur la durée de développement prévu initialement au contrat et se traduit par un montant de 109 milliers d'euros sur le premier trimestre 2023, comparé à 86 milliers d'euros en 2022.

Le chiffre d'affaires total à fin mars 2023 s'élève à 0,8 million d'euros contre 0,6 million d'euros en 2022 sur la même période.

La trésorerie de la société s'élève à 13,9 millions d'euros au 31 mars 2023, comparée à 17,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. Cette position inclut 4,3 millions d'euros reçus en février 2023 dans le cadre de la mobilisation du crédit d'impôt recherche 2022. A périmètre comparable, la consommation de trésorerie liée aux activités pour les trois premiers mois de l'année s'élève à 7,8 millions d'euros, inférieure à celle de l'an dernier (8,8 millions d'euros).

Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16 et instruments dérivés) s'élèvent à 21,5 millions d'euros à fin mars 2023 contre 24,1 millions d'euros au 31 décembre 2022. La diminution des dettes provient essentiellement (i) du remboursement partiel de l'emprunt IPF Partners (-1,1 million d'euros), (ii) de la conversion (pour un montant de -0,7 millions d'euros à fin mars 2023) des obligations convertibles en actions dites "OC 1124" émises par la société en décembre 2022 et (iii) du remboursement des emprunts PGE (-0,4 millions d'euros).

La position de trésorerie de 13,9 millions d'euros à fin mars permettrait de financer les activités de la société jusqu'en septembre 2023, mais ne permet pas de respecter, depuis la fin du mois de mars 2023, les engagements financiers (covenants) pris auprès des prêteurs. Pour éviter une éventuelle exigibilité du prêt lié à ce cas de défaut, la société a entamé des négociations avec ses principaux prêteurs, notamment pour aménager ces engagements financiers afin d'étendre son horizon de trésorerie et lui permettre ainsi de poursuivre les discussions initiées ces derniers mois avec des partenaires potentiels.

En effet, Adocia poursuit activement plusieurs options qui lui permettraient, si elles se concrétisaient de manière positive, de renforcer significativement sa position de trésorerie : signature d'un partenariat, monétarisation des redevances futures, levée de fonds. Si aucune de ces options ne devait aboutir, et si aucun accord ne devait être trouvé avec ses prêteurs, l'horizon de trésorerie de la société serait ramené à fin juin 2023.

Le management poursuit activement l'ensemble de ces options en parallèle et reste confiant sur ses chances de pouvoir étendre son horizon de trésorerie.