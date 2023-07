Adocia : position de trésorerie de 12,1 millions d'euros au 30 juin

(Boursier.com) — Adocia , la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre 2023, ainsi que la conclusion du financement de 10 millions d'euros, annoncée par communiqué de presse le 5 juillet 2023.

"J'aimerais avant tout remercier les investisseurs qui ont renouvelé leur confiance dans Adocia, et tout particulièrement Bpifrance, Gérard Soula et Vester Finance. Cette opération de financement va nous permettre de retrouver une situation financière saine qui devrait être renforcée par les revenus de notre partenariat avec Tonghua Dongbao, attendus en 2024. Nous allons ainsi pouvoir intensifier nos efforts sur nos deux principaux projets M1Pram et AdoShell" a déclaré Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia.

"L'accord de négociation exclusive conclu avec Sanofi sur M1Pram nous ouvre la perspective d'un partenariat très prometteur avec cet acteur de référence du marché. M1Pram a le potentiel de devenir un blockbuster du fait de son positionnement unique qui vise à offrir un traitement de l'obésité à des personnes souffrant de diabète insulinodépendant, en remplaçant simplement leur insuline rapide".

Le chiffre d'affaires de la Société provient principalement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie.

Le chiffre d'affaires reconnu sur le premier semestre de l'année 2023 de 1,6 million d'euros reflète principalement les dernières prestations fournies par les équipes d'Adocia dans le cadre de la collaboration signée avec THDB sur le projet BioChaperone Combo pour la finalisation des trois études cliniques conduites en Europe. Il intègre également les revenus liés à l'étude de faisabilité en cours sur AdOral.

En 2022, sur la même période, le chiffre avait été impacté à hauteur de 4,8 millions euros par l'encaissement en mai 2022 du paiement d'étape généré à la suite du recrutement et du dosage du premier patient dans le programme de Phase 3 lancé avec BioChaperone Lispro par THDB en Chine.

Situation de trésorerie nette au 30 juin

La trésorerie de la société s'élève à 12,1 millions d'euros au 30 juin 2023, comparée à 17,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. Cette position inclut 4,3 millions d'euros reçus en février 2023 dans le cadre de la mobilisation du crédit d'impôt recherche 2022. A périmètre comparable, la consommation de trésorerie liée aux activités pour les six premiers mois de l'année s'élève à 5,3 millions d'euros, inférieure à celle de l'an dernier sur la même période (6,9 millions d'euros).

Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16 et instruments dérivés) s'élèvent à 19,6 millions d'euros à fin juin 2023 contre 24,1 millions d'euros au 31 décembre 2022. La diminution des dettes de 4,6 millions d'euros sur le premier semestre provient essentiellement (i) du remboursement de l'échéance trimestrielle (mars) de l'emprunt IPF Partners compensée par les frais et intérêts liés au remboursement anticipé de la dette effectuée début juillet, (ii) de la conversion (pour un montant de -3,7 millions d'euros à fin juin 2023) des obligations convertibles en actions dites "OC 1124" émises par la société en décembre 2022 et (iii) du remboursement des emprunts PGE (-0,7 million d'euros) et (iv) d'un abandon de créance de 0,5 million d'euros de Bpifrance sur le programme Hinsbet initié en 2012 et abandonné.

Evènements depuis le 30 juin 2023

Comme annoncé dans le communiqué de presse publié par la Société le 5 juillet 2023, cette dernière a procédé le 13 juillet au remboursement anticipé total de son prêt auprès d'IPF Partners pour un montant de 9,8 millions d'euros. Ce remboursement permet ainsi de libérer Adocia de tous les nantissements et suretés qui étaient associés à cette dette.

Les dettes financières d'Adocia sont aujourd'hui constituées principalement des obligations convertibles en actions (et qui sont susceptibles d'intégrer les capitaux propres) et du PGE (Prêt Garanti par l'Etat) contractés auprès de Bpifrance, HSBC, BNP et LCL pour un montant total de 5,8 millions d'euros. Dans le cadre des discussions qui s'étaient engagées depuis la fin du mois de mars avec ses banquiers, la Société avait demandé un aménagement de la dette PGE et les discussions sur ce sujet se poursuivent.

La société a reçu, le 20 juillet 2023, un montant de 10 millions d'euros prévu à la signature du contrat d'option conclu avec Sanofi pour les droits exclusifs sur M1Pram.

"Nous avons réussi à travers ces différentes opérations à refinancer la société tout en apurant notre dette avec IPF Partners qui nous imposait des covenants contraignants. Avec l'ensemble des opérations réalisées sur le mois de juillet, la société va disposer de près de 20 millions d'euros, ce qui va nous permettre de réaliser notre plan de développement en focalisant nos efforts financiers sur les deux projets prioritaires : M1Pram et AdoShell", commente Valérie Danaguezian, Directrice Administrative et Financière d'Adocia.

Avancées du portefeuille sur le second trimestre

La revue détaillée de l'avancée des projets sera disponible dans la publication des résultats semestriels au 30 juin 2023 (communiqué de presse à paraitre le 18 septembre 2023).

Le projet BioChaperone Lispro, actuellement en Phase 3 avec le partenaire Tonghua Dongbao, poursuit son cours selon le plan établi. La fin de la Phase 3 est prévue en 2024, ce qui devrait donner lieu à un paiement d'étape de 10 millions d'euros. Tonghua Dongbao et Adocia travaillent activement à mettre à disposition sur le marché asiatique cette dernière génération d'insuline ultra-rapide.

De même, concernant le développement de BioChaperone Combo, combinaison d'insuline lente et rapide, les trois études cliniques de Phase 1, conduites par Adocia en Allemagne pour le partenaire Tonghua Dongbao, sont achevées. Les analyses des données sont en cours, et les résultats feront l'occasion d'une communication prochaine. Sur la base de ces résultats, Tonghua Dongbao et Adocia prévoient une entrée directe en Phase 3, qui donnerait lieu à un paiement d'étape de 10 millions d'euros en 2024.

L'accord d'exclusivité sur M1Pram octroyé à Sanofi pour 10 millions d'euros a été un évènement majeur et structurant. Adocia vise à établir un partenariat mondial avec Sanofi sur ce produit d'ici la fin de l'année 2023. Sur le plan du développement, la société travaille à la préparation des prochaines étapes cliniques.

Les activités de recherche conduites sur le premier semestre 2023 ont permis d'obtenir de nouvelles données sur AdoShell Islets. Celles-ci ont été retenues pour une communication orale au congrès de l'ADA (American Diabetes Association - 83rd Scientific Sessions). Notamment, la survie à 7 mois d'îlots encapsulés dans AdoShell a été démontrée chez des rats diabétiques, et ce sans immunosuppression. Une biocompatibilité exceptionnelle a été mise en évidence, avec une bonne tolérance sans déclenchement de réactions inflammatoires ou de fibrose.

La plateforme AdOral fait l'objet d'une étude de faisabilité pour la formulation orale d'un peptide d'un partenaire (confidentiel). Cette étude de faisabilité pourrait mener à la mise en place d'un partenariat.

Détail de l'opération de financement

Le financement de ce jour comporte deux volets :

une augmentation de capital de 5 millions d'euros réalisée au bénéficie d'investisseurs, incluant Bpifrance et Gérard Soula ;

une émission de 566.539 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de dix euros chacune, pour un montant nominal global d'environ 5,7 millions d'euros, souscrites par Vester Finance et deux investisseurs européens.

L'Augmentation de Capital et l'émission des OC feront l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).