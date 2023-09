Adocia : mise à disposition d'un prospectus

(Boursier.com) — Adocia , société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce la mise à disposition d'un second amendement à son document d'enregistrement universel 2022 déposé par la société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 13 septembre 2023 sous le numéro D.23-0346-A02 et d'un prospectus d'admission approuvé par l'AMF sous le numéro 23-392, le 13 septembre 2023, à l'occasion de l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris d'actions ordinaires nouvelles émises et susceptibles d'être émises au profit d'IPF Partners sur exercice de ses bons de souscriptions d'actions.

Le prospectus est constitué :

- du document d'enregistrement universel 2022 déposé par la société auprès de l'AMF le 26 avril 2023 sous le numéro D.23-0346 ;

- du premier amendement au document d'enregistrement universel 2022 déposé par la Société auprès de l'AMF le 26 juillet 2023 sous le numéro D.23-0346-A01 ;

- du second amendement au document d'enregistrement universel 2022 déposé par la Société auprès de l'AMF le 13 septembre 2023 sous le numéro D.23-0346-A02 ;

- de la note d'opération ; et

- du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).

Ces documents peuvent également être consultés sur le site Internet de la Société (www.adocia.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).