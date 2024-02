Adocia : les activités sont financées jusqu'à fin août 2024

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Adocia provient principalement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone (BC) Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie.

Au 4e trimestre 2023, il s'élève à 0,2 million d'euros correspond essentiellement aux prestations fournies par les équipes d'Adocia sur BC Combo, et la réalisation de trois essais cliniques en Europe dont les résultats positifs ont été annoncés le 23 octobre.

Le chiffre d'affaires annuel 2023 s'élève à 2,2 ME (11,5 ME en 2022), dont 1,5 ME réalisés avec THDB sur les activités menées sur BC Combo et 0,6 ME liés à une étude de faisabilité sur le projet AdOral.

Situation de trésorerie

La trésorerie de la société s'élève à 13 ME au 31 décembre 2023 (17,4 ME au 31 décembre 2022). La position de trésorerie à fin décembre 2023 tient compte en particulier des encaissements et décaissements principaux suivants, survenus sur le second semestre 2023

Cotation...

La consommation de trésorerie liée aux activités sur l'année s'élève à 14,5 ME, inférieure à celle de l'an dernier (23 ME), à périmètre comparable (hors opération de financement).

Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16 et instruments dérivés) s'élèvent à 5,7 ME à fin décembre 2023 (24,1 ME au 31 décembre 2022).

"Nous sortons d'une année 2023 riche en événements avec une société renforcée et nous abordons 2024 avec des discussions actives avec Sanofi sur M1Pram, mais aussi avec des acteurs clés sur AdoShell Islets", rappelle Valérie Danaguezian, Directeur Administratif et Financier d'Adocia, qui ajoute : "Notre trésorerie s'élève à 13 ME au 31 décembre 2023 et nous permet de financer nos activités jusqu'à fin août 2024, et ce, en l'absence de revenus de partenariats existants ou futurs. Notre priorité est de renforcer la position financière de la société, principalement par le biais de partenariats, tout en évaluant différentes options de financement".